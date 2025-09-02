Çorum'da Kaçak Sigara Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde evinde kaçak sigara ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı, İ.A'nın (39) ilçede kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında, şüpheliye ait eve operasyon yapıldı.

Ekipler, evde yapılan aramada 17 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 bin 600 boş makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün ve 2 otomatik tütün dolum makinesi ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.