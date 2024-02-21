Çorum'da İstihdam Artışı Öngörülüyor

Çorum'da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce (İŞKUR) yürütülen "İşgücü Piyasası Araştırması" çalışmasında, kentte istihdamın temmuz ayına kadar yüzde 22,7 artacağının öngörüldüğü bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum'da İŞKUR uzmanlarınca 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihlerinde 446 iş yeri ziyaret edilerek, "İşgücü Piyasası Araştırması" yapıldı.

Firma temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan raporda, Çorum'da imalat, toptan ve perakende ticaret ile idari ve destek hizmetleri sektörlerinin kentin iş gücü piyasasında öncü sektörler olduğu belirlendi.

Raporda ayrıca, kentte açık iş sayısının en yüksek olduğu sektörün imalat sektörü olduğu, işverenlerin en çok kadınlarda makineci, karton ve mukavva kutu imal işçisi, unlu mamuller paketleme işçisi, erkeklerde ise kaynakçı ve pürmüzcü, gazaltı kaynakçısı ve ağaç biçme makinesi operatörü aradığına dikkati çekildi.

İşverenlerin iş arayanlarda fiziki ve bedensel yeterlilik, takım çalışması, yeterli mesleki ve teknik bilgi ile tecrübe aradıklarının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çorum'da 20 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde önümüzdeki bir yıl içerisinde 1217 kişilik istihdam artışı beklenmektedir. İşverenler, 2024 yılı Temmuz ayı sonuna kadar istihdamlarının yüzde 22,7 artmasını öngörmektedir. En fazla istihdam artışı beklenen sektörler imalat, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörleridir. Araştırma kapsamında önümüzdeki bir yıl içinde ilimizde konfeksiyon işçisi, inşaat işçisi, diğer bıçkıcılar, kontrplak imalatçıları ve ağaç işlem işçileri mesleklerinde istihdam artışı beklenmektedir."