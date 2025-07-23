Çorum'da İhtiyaç Sahiplerine Un Dağıtımı İçin Buğday Hasadı Yapıldı

Çorum'da İhtiyaç Sahiplerine Un Dağıtımı İçin Buğday Hasadı Yapıldı
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Çorum Belediyesi, 80 dekar alanda ekilen buğdayın hasadını gerçekleştirerek, elde edilen unun ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını duyurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, atıl arazilerin üretime kazandırılması ve sosyal destek sağlanması amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Çorum Belediyesince 80 dekar alana ekilen buğdaydan elde edilecek un, kentteki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konaklı köyü yakınlarında yer alan su terfi istasyonunun bulunduğu alandaki 80 dekarlık araziye, bu yıl Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla buğday ekildi.

Yeterli olgunluğa ulaşan buğday başakları, Çorum Belediyesince hasat edildi.

Mahsulden elde edilecek un, 10'ar kilogramlık paketler halinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, atıl arazinin üretime kazandırılması amacıyla tarımsal üretim yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Üretim yaparak ekonomiye katkı sağladıklarını vurgulayan Çöplü, "Bu sosyal üretim modeli sayesinde atıl araziler değerlendirilirken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da doğrudan destek sağlanıyor. Geçen yıl aynı alanda ayçiçeği üretmiş ve elde edilen 4 ton ayçiçeği yağını 2 bin ailemize ulaştırmıştık. Bu yıl da buğday ektik ve şimdi hasadını yapıyoruz. Elde edeceğimiz unu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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