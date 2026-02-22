Haberler

Çorum'da galericiler sitesinde peş peşe silahlı saldırılar esnafı tedirgin etti


Çorum'da Galericiler Sitesi'nde son günlerde art arda düzenlenen silahlı saldırılar esnafı tedirgin etti. İki ayrı iş yerinin hedef alındığı saldırılarda şüpheliler yakalandı, ancak esnaf güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.

ÇORUM'da Galericiler Sitesi'nde son günlerde aynı bölgede farklı iş yerlerine yönelik art arda düzenlenen silahlı saldırılar esnafı tedirgin etti. Aynı bölgede iki ayrı iş yeri çeşitli zamanlarda 3 kez kurşunlandı.

Galericiler Sitesi'nde bulunan E.U.'ya ait iş yeri, yaklaşık 15 gün arayla motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. İki ayrı olayda şüpheliler, iş yerine tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı. Olayların ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bölgede 19 Şubat tarihinde bir iş yerine daha silahlı saldırı gerçekleştirildi. M.D.Ç.'ye ait iş yerine motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Şüphelilerin tabancayla 3 el ateş açtığı olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Silahlı saldırı anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen şüphelilerin ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ESNAF TEDİRGİN

Galericiler Sitesi'nde iki ayrı iş yerine düzenlenen silahlı saldırılar, bölgede faaliyet gösteren esnaf arasında endişeye yol açtı. Esnaf, güvenlik önlemlerinin artırılmasını isterken, polis ekiplerinin bölgede devriye faaliyetlerini sıklaştırdığı öğrenildi. Olaylarla bağlantılı kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
