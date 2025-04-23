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Çorum'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Etkiledi

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Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerini beyaza bürüdü ve hasar meydana gelme ihtimali doğurdu.

Çorum'da dolu yağışı etkili oldu: Tarlalar beyaza büründü

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerini beyaza bürüdü.

Çorum'un Alaca ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. İlçenin yüksek rakımlı köylerinde etkili olan dolu yağışı sebebiyle tarım arazileri olumsuz etkilendi. Tarım arazilerini beyaza bürüyen dolu yağışı bir süre sonra etkisini yitirdi. Dolu yağışı sebebiyle tarım arazilerinin zarar görmüş olabileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - Güncel
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