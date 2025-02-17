Çorum'da Çiftçiler İmece Usulü Su Kanalını Temizledi

Çorum'un Ortaköy ilçesinde yüzlerce dönüm araziyi su ile buluşturan kanal, çiftçilerin "imece" usulü çalışmalarıyla temizlendi.

Aşdağul beldesinin Öz bölgesindeki su kanalı yabani hayvanların zarara vermesi ve çevresinde yetişen bitkilerden ötürü tıkanıyor. Bölgedeki çiftçiler, her yıl temizlik yaparak kanalları baharda arazilerini sulamaya hazır hale getiriyor.

Aşdağul Belediyesinin hoparlörlerinden yapılan anonsla sabah saatlerinde su kanalına toplanan 20 çiftçi, kanalda temizlik çalışması yaptı.

Büyük bölümü iş makinelerince temizlenen kanalın iş makinesi kullanılamayan bölümleri de imece usulüyle çiftçiler tarafından kürek, bel, balta gibi aletlerle temizlendi.

Tıkanan bölümleri açılan su kanalları kullanıma hazır hale getirildi.

Çiftçi İlmen Öncül, AA muhabirine, her yıl imece usulü çalışarak hazırlık yaptıklarını söyledi.

Su kanallarının yaklaşık 2 bin dekar araziyi suyla buluşturduğunu belirten Öncül, "Kanalların imece usulü temizlenmesi için belediyeden anons yapılarak çiftçiler davet ediliyor. Bu su kanalını her yıl düzenli şekilde temizlemek zorundayız. Çünkü sel ve hayvanlar nedeniyle su kanalı dolmakta. Arkadaşlarla birlikte temizlik çalışmasını bitirdikten sonra hep beraber yemek yiyerek güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Kanalın yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki bölümüne kepçe giremediği için elle temizlik yaptıklarını dile getiren Öncül, "Kepçe suyun başladığı yerdeki bendi tutuyor. Geri kalan bütün su kanallarını her baharda temizleyerek arazimizi sulamaya çalışıyoruz. Kuraklık nedeniyle sadece mahsulümüzü suluyoruz." diye konuştu.