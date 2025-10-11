Çorum Belediyesi Yeni Araçlarını Teslim Aldı

Çorum Belediyesince yeni satın alınan 17 araç, törenle belediye personeline teslim edildi.

Devlet Malzeme Ofisinden 115 milyon 751 bin liraya satın alınan 3 kazıcı yükleyici beko loder, greyder, yükleyici, toprak silindiri, asfalt yama robotu, 12 metrelik 4 otobüs, körüklü otobüs, 2 minibüs, mini golf aracı, süpürme aracı ve konteyner yıkama aracı için Hürriyet Meydanı'nda anahtar teslim töreni düzenlendi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, belediye hizmetlerinin belde halkının günlük yaşamına doğrudan etki ettiğini, bu nedenle çok önemli olduğunu söyledi.

Belediye hizmetlerinin düzenli işlendiğinde öneminin çok farkına varılamadığını belirten Çalgan, "Ancak en ufak bir aksamada gündelik hayatımızın neredeyse felce uğradığına çok kez tanık olmuşuzdur. Suyumuzun 24 saat kesilmesi, bir hafta alınamaması durumunda tehlikelerle, belki salgın hastalıklarla karşı karşıya kalmamız muhakkaktır." dedi.

Çalgan, Çorum Belediyesince yeni alınan iş makinelerinin kentin altyapısına, ulaşımına artı değer katacağına inandığını kaydetti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da belediye olarak araç ve ekipman konusunda benzer ölçekteki iller arasında iyi noktada olduklarına dikkati çekerek, "Bunun faydalarını yangınlarda, doğal afetlerde, özellikle deprem zamanında, pandemi döneminde de fazlasıyla gördük. Güçlü bir araç filomuzun olmasını güçlü belediyeciliğin, etkin hizmetin ve gelişen şehir vizyonunun vazgeçilmezi olarak görüyoruz. Bu anlayışla da araçlarımızı yeniliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, BBP Çorum İl Başkanı Özkan Yandım ve MHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu da konuşmalarında, yeni iş makinesi ve otobüslerin kente hayırlı olmasını temenni etti.

Törende konuşmaların ardından iş makinesi ve otobüslerin anahtarı, protokol üyelerince belediye personeline teslim edildi.

Törende araçlar kortej geçişinin ardından konvoy halinde şehir turu yaptı.