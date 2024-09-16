Çorluspor 1947, Yozgat Belediyesi Bozok Spor'u 2-0 Mağlup Etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorlu spor 1947, Yozgat Belediyesi Bozok Spor karşılaşmasından 3 puan kazandı.

Ergene Velimeşe Stadyumu'ndaki karşılaşmada Çorlu spor 1947 rakibini 2-0 mağlup etti.

Çorlu spor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, karşılaşmadan 3 puan kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bu sezon takımın mücadelesinden memnun olduklarını ifade eden Gümüş, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.

Öğrencilere eğitim desteği

Marmaraereğlisi Belediyesi eğitim öğretime yeni başlayan öğrencilere eğitim desteğinde bulundu

Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, yaptığı yazılı açıklamada, eğitime yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunduklarını belirtti.

Eğitim yardımlarının devam edeceğini bildiren Bozkurt, öğrencilere başarı diledi.

"7'den 70'e Koşabiliyorken Koş" etkinliği düzenlendi

Ergene ilçesinde "7'den 70'e Koşabiliyorken Koş" etkinliği yapıldı.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Ulaş Mahallesi'ndeki spor tesislerinde düzenlenen etkinliğe katılanlar spor yaptı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Herkesi spor yapmaya davet eden Doğramacı, özellikle gençlerin spora yönelmesi gerektiğini kaydetti.

Yol yapım çalışmaları

Çorlu'da, yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan yolların yeniden yapıldığını bildirdi.

Çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Sarıkurt, vatandaşlardan gelen taleplere kısa sürede cevap verdiklerini ifade etti.