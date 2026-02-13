Marketten içki hırsızlığı kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde girdiği marketten içki alıp, işyeri sahibine "Bir dakika geliyorum" diyen şüpheli, dışarıda bulunan araca binip kaçtı. Şüphelinin içki aldığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Mandıracı Cadde üzerinde bulunan markete gelen bir kişi, dolabı açıp içinden birkaç şişe içki aldı. Bu sırada tezgahın arkasında bulunan iş yeri Emre Can Şahin'e, "Bir dakika geliyorum" diyerek dışarı çıktı. Aldığı ürünlerinin ödemesini yapmayan şüpheli, kendisini dışarıda bekleyen otomobile binip kaçtı. İş yeri sahibi Şahin, dolaptan içki alan kişinin ödemesini yapacağını sandığını belirterek, "Ürünleri aldı ve bana 'Bir dakika geliyorum' diyerek dışarı çıktı. Orada kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı. Benden yaklaşık bin liralık içki almış" dedi. Şüphelinin içkileri alıp, iş yerinden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polise giden Şahin, şüpheli hakkında şikayette bulundu.