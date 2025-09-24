Çorlu'da 16 Yaş Sonbahar Kupası Tenis Turnuvası Sona Erdi

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen 16 Yaş Sonbahar Kupası Türkiye Serisi Tenis Turnuvası final maçıyla sona erdi.

Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi'ndeki turnuva sonrası ödül töreni düzenlendi.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum ve Hakan Öztürk ile Çorlu Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hasan Eligül verdi.

Başkan yardımcıları, genç sporcuları tebrik ederek spor hayatlarında başarı diledi.

Başkan Sarıkurt, "M plakalı" araç sahipleriyle bir araya geldi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kent içi ulaşımı değerlendirmek üzere M plakalı araç sahipleriyle toplantı gerçekleştirdi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıya, Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nadir Samancı, SS 163 No'lu Çorlu Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı Çağdaş Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Doğukan Dağ da katıldı.

Düzenlenen toplantıda Sarıkurt, şoför esnafının talep ve görüşlerini dinledi.

Ulaşım ağının daha düzenli, güvenli ve verimli hale getirilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Sarıkurt, kentin ulaşımında önemli bir rol oynayan M plakalı araç şoförlerinin emeklerinin takdire şayan olduğunu belirterek, "Kendilerinin sorunlarını dinlemek ve çözüm yolları aramak bizim için önceliktir. Ortak akılla hareket ederek kent ulaşımımızı hep birlikte daha iyi noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.