ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu Hakkındaki İddialar Yalanlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu hakkında yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Prof. Dr. Erenoğlu hakkında bazı basın mecralarında yer alan "Üniversite işletmesi üzerinden, eşinin şirketinden 270 bin liralık zeytinyağı aldırdığı" haberlerindeki iddiaların tamamen asılsız, mesnetsiz ve gerçeğe aykırı nitelikte olduğu belirtildi.

Söz konusu yayınların, üniversitenin kurumsal itibarını zedelemeye yönelik manipülatif girişimler olduğu, herhangi bir somut belge, resmi kayıt veya hukuki delile dayanmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz, tüm idari, mali ve akademik faaliyetlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Sayıştay denetimine açık şekilde, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütmektedir. Haberde yer alan iddialar hakkında resmi cevap ve düzeltme metni kamuoyu ile paylaşılmış olup ayrıca hem ilgili özel sektör firması hem de üniversitemiz tüzel kişiliği tarafından gerekli adli ve hukuki süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyuna bir kez daha açıkça ifade ediyoruz, üniversitemiz üzerinden yürütülmeye çalışılan senaryolar, asılsız, temelsiz ve inandırıcılıktan uzaktır. ÇOMÜ devletin denetiminden geçmiş, her adımını hukuk ve şeffaflık içinde atan bir kurumdur. Üniversitemiz, bundan sonra da yalnızca bilimin ışığında yol almaya devam edecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak bu tür gerçek dışı ve yönlendirici haberlerle ilgili tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz."