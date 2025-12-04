Ağrı'da üniversite öğrencileri derste öğrendiklerini fabrikada pekiştirdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencileri, kentin en önemli sanayi kuruluşu olan şeker fabrikasında pancarın şekere dönüşen yolculuğunu gözlemledi.

Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 4. sınıf öğrencilerine yönelik Türkiye Ekonomik Coğrafyası dersi kapsamında "Ağrı Şeker Fabrikasının Sosyoekonomik Katkıları ve Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel İnceleme Gezisi" programı düzenlendi.

Bu kapsamda öğrenciler, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya öncülüğünde bilimsel inceleme yapmak ve şeker üretiminin nasıl yapıldığını görmek amacıyla Ağrı Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Öğrenciler, fabrikadaki laboratuvar ve üretim alanlarını gezerek endüstri bitkileri tarımı kapsamında şeker pancarı tarımı ve şeker üretim süreçlerini yerinde gözlemledi, teorik bilgiyi uygulama ile pekiştirme fırsatı buldu.

Prof. Dr. Kaya, AA muhabirine, 1984 yılında kurulan fabrikanın bölgenin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Ağrı'nın gelişmişlik seviyesine ilişkin fabrikanın önemine vurgu yapan Kaya, "Öğrencilerimizle ilin sosyoekonomik yapısına katkısı dolayısıyla şeker fabrikasını görmemiz son derece önemli oldu. Çünkü teoriyle birlikte uygulamada da bazı yerleri görmek özellikle öğrenciler üzerinde son derece önemli etkiler bırakmaktadır. Ağrı Şeker Fabrikası sadece şeker üreten bir yer olmakla değil, aynı zamanda tarım, hayvancılık ve sanayiyi birleştiren bir kuruluştur." diye konuştu.

Kaya, fabrikanın kentte istihdam sağladığını ve üretilen küspenin hayvancılıkta kullanıldığını anlattı.

Üretimi gözlemlediler

Kentin en önemli sanayi kuruluşu olan fabrikanın öğrenciler açısından da önemine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Fabrika ziyaretinin öğrencilere çok faydası oldu. Öğrencilerimiz teoride Türkiye'deki şeker üretimi ve Ağrı'daki şeker üretimini biliyor ama buradaki uygulamada şekerin hangi süreçlerden geçtiğini, laboratuvar aşamasından şeker oluşum aşamasına kadar hepsini birebir gözlemlediler. Bu da onlar üzerinde son derece olumlu izlenimler bıraktı." ifadelerini kullandı.

Desteklerinden dolayı Fabrika Müdürü Kürşad Erdoğan'a teşekkür eden Kaya, "Liyakatli yöneticiler kurumları gerçekten olduğundan öteye taşımaktadırlar. Ağrı Şeker Fabrikası'nın özellikle son yıllarda önemli bir atılım gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür." dedi.