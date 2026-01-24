Bakan Tunç'tan İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Eyüpsultan'daki çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismar edildiği iddialarıyla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, çocuk etkinlik merkezinde çalışan spor eğitmeni nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, aynı çocuk etkinlik merkezinde öğretmen olarak çalışan 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Tunç, çocuklara yönelik en küçük şiddetin, ihmalin ya da istismarın asla kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "En savunmasız bireyler olan çocuklarımızın emanet edildiği hiçbir kurum, bu sorumluluğu hafife alamaz. Tek bir çocuğun bile canının yanmasına, korkutulmasına ya da travmatize edilmesine göz yumulamaz." ifadelerini kullandı.