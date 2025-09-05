Çocuklar ve Gençler Karasu Sahili'nde Çevre Temizliği Gerçekleştirdi

Sakarya'da sevgi evlerinde kalan çocuklar ile öğrenciler, kentin Karadeniz'e kıyısı olan Karasu sahilinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gençler ve çocuklar için hem çevre bilinci hem de spor alışkanlığını bir araya getiren etkinlik düzenlendi.

Sevgi evlerinde kalan çocuklar ile Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü kurslarında eğitim gören öğrenciler, Karasu Sahili'nde bir araya gelerek çevre temizliği gerçekleştirirken aynı zamanda hafif fiziksel egzersizlerle spor yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, spor alışkanlığını güçlendirecek ve doğa sevgisini, doğayı koruma ve temiz tutma bilincini pekiştirecek önemli bir aktivite olarak ön plana çıkıyor.

Çevreyi koru, hareket et, doğayı keşfet mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar daha sonra Acarlar Longozu'nda yürüyüş yaptı.

Uzman eğitmen ve rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda, çocuklara longozun yapısı ve bitki örtüsüne dair bilgiler verildi.