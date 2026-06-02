Şırnak'ta kaçak ilaç ve serumlar ele geçirildi; 2 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan gümrük kaçağı ilaç ve serum ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cizre ilçesinde bir kargo firması çevresinde elinde koli bulunan R.K., durumundan şüphelenilerek durduruldu. Yapılan aramada, enfeksiyon tedavisi, ameliyat sonrası kas gevşetici ile çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 810 çözelti serum ele geçirildi.

Öte yandan, Silopi ilçesinde otogara tespit edilen M.S.'nin kullandığı bir araçta da arama yapan polis ekipleri, epilepsi, mide ve bağırsak hastalıkları, diyabet ile inme riskini azaltmaya yönelik tedavilerde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 6 bin 48 ilaç, kullanıma hazır 33 kalem sıvı enjektör ve 2 adet 300 mililitrelik oral çözelti ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.K. ve M.S. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
