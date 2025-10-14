Cizre Kaymakamı Spor Lisesini Ziyaret Etti

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Spor Lisesini ziyaret etti.

Kaymakam Baycar, beraberinde Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile ziyaret ettiği okulda, sınıfları, spor salonlarını ve antrenman sahalarını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okulda yürütülen bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Baycar, öğretmenlerle görüştü.

Kaymakam Baycar, sporun gençlerin gelişiminde önemli bir etkene sahip olduğunu söyledi.

Baycar, "Spor disiplini, azmi ve takım ruhu, gençlerimizin hem akademik hem de kişisel gelişiminde büyük rol oynar. Eğitim ortamlarının daha nitelikli hale getirilmesi için gerekli desteklerimiz sürecek." dedi.