Cizre Kaymakamı Baycar'dan göçerlere ziyaret

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, bölgede hayvancılık faaliyetlerini sürdüren göçerlere ziyarette bulundu.

Kaymakam Baycar, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu ile Bozalan köyü mevkisinde konaklayan göçer aileleri ziyaret ederek, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Baycar, yaptığı açıklamada, hayvancılığın bölge ekonomisindeki önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bölge ekonomisinin temel direklerinden olan hayvancılığın geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi için devletimiz tüm imkanlarıyla üreticimizin yanındadır. Üreticilerimizin karşılaştığı zorlukları yerinde tespit ederek çözüm üretmeyi sürdüreceğiz."

Ziyarette yer alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli uzmanlar, yetiştiricilere modern hayvancılık teknikleri, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve desteklemeler konularında bilgi verdi.