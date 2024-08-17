Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre OSB'yi İnceledi
Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu. Kaymakam Baycar, Cizre İsmail Ebul-iz OSB'yi ziyaret ederek, fabrikaların çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) incelemelerde bulundu.
Kaymakam Baycar, 40 fabrikanın bulunduğu, 17 fabrikanın faal olarak üretim yaptığı Cizre İsmail Ebul-iz Osb'yi ziyaret etti.
TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ile Osb'yi gezen Baycar, OSB Müdürü Mazlum Budak'tan fabrikaların çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.