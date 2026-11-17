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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evin kısmen çökmesi sonucu bir iş yeri ve 2 araçta hasarın oluştuğu sokakta, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Muad Elçi, incelemelerde bulundu.

Dağkapı Mahallesi Yeni Çarşı mevkisinde sabah alt katı iş yeri olan bir evde henüz bilinmeyen nedenle kısmen çökmenin meydana geldiği sokağı Elçi, ziyaret etti.

Olay yerinde yetkililerden bilgi alan Elçi, zarar gören esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirten Elçi, şunları kaydetti:

"Mağduriyetlerin giderilmesi için sürecin takipçisi olacağız. İlgili kurum ve birimlerle koordinasyon halinde olacağız. Meydana gelen hasarın tespiti ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi noktasında gereken her türlü desteği vereceğiz."

Kaynak: AA