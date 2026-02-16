Haberler

Cizre'de fırıncı esnafı toplantısı

Cizre'de fırıncı esnafı toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cizre Belediyesi'nde fırıncı esnafının katılımıyla yapılan toplantıda, ekmek üretimi, hijyen ve vatandaşların taleplerine yönelik istişareler gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde fırıncı esnafının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Cizre Belediyesi Konferans Salonu'nda, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca düzenlenen toplantıda, vatandaşların şikayetleri ve fırıncı esnafının talepleri istişare edildi.

Toplantıda konuşan Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Geleri, ekmek üretimi ve satışının büyük hassasiyet gerektirdiğini belirtti.

Fırıncıların hijyen ve temizlik konusuna çok dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Geleri, bu kapsamda ramazan ayında denetimler yapacaklarını söyledi.

Geleri, şunları kaydetti:

"Amacımız, halkımızın sağlıklı ve temiz bir ortamda üretilen ekmeği sofrasına götürmesidir. Bu konuda da Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak üstümüze düşen tüm sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayacağımızı belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı."

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?