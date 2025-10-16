Haberler

Cizre'de Avukatlar CMK Ücret Tarifesi İyileştirilmesi İçin Basın Açıklaması Yaptı

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde avukatlar, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında yapılan görevlendirmelerdeki ücret tarifesinin iyileştirilmesi talebiyle bir araya geldi. Cizre Adalet Sarayı önünde yapılan basın açıklamasında, genç avukatlar, CMK tarifesinin artırılmasını isteyerek, bu durumun meslektaşlarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Şırnak Baro Başkanı Abdullah Fındık ile Baronun Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Hasan İnce ve bir grup avukat Cizre Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Meslektaşları adına açıklama yapan avukat Nesim Akın, CMK ücret tarifesinin artırılmasıyla ilgili taleplerini anlatarak, şöyle konuştu:

"CMK sistemi kapsamında görevlendirilen müdafi/vekil ile özel müdafi/vekil arasında, harcanan emek, nitelik ve en önemlisi sorumluluk bakımından hiçbir fark yoktur. Buna rağmen, CMK ücret tarifesi, avukatların verdiği emeği yok saymakta ve özel müdafinin alması gereken asgari vekalet ücretini belirleyen avukatlık asgari ücret tarifesi ile CMK tarifesi arasındaki makas her yıl artmaktadır. Bu durum, en çok biz genç avukatları etkiliyor. Binlerce genç meslektaşımız, mesleğinin ilk yıllarında işsizlik, güvencesizlikle mücadele etmektedir. Türkiye'nin dört bir yanındaki genç avukatlar olarak Türkiye Barolar Birliğini, CMK Ücret Tarifesi belirlenirken etkin ve sorumlu bir rol almaya, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığını CMK ücretlerini sosyal devlet ilkesi doğrultusunda belirlemeye ve ödemeye, Türkiye Büyük Millet Meclisini, CMK sisteminin yapısal sorunlarını barolar ve TBB'nin katılımıyla giderecek yasal düzenlemeleri vakit kaybetmeksizin yaşama geçirmeye davet ediyoruz."

