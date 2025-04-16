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Çırçır Tepesi, İHA'nın Haberi Sonrası Beton Bloklarla Kapatıldı

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Tekirdağ Süleymanpaşa'daki Çırçır Tepesi, çevre kirliliği yüzünden İHA'nın haberiyle gündeme geldi ve ardından yetkililer tepede beton bloklar yerleştirerek önlem aldı.

İHA'nın haberi ses getirdi: Çırçır Tepesi beton bloklarla kapatıldı

TEKİRDAĞ - Daha önce çöplüğe dönen Tekirdağ Süleymanpaşa'daki Çırçır Tepesi, İHA'nın haberinin ardından beton bloklarla kapatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan ve şehrin en güzel manzaralarından birine sahip olan Çırçır Tepesi'nde yaşanan çevre kirliliği sonrası yetkililer harekete geçti. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA), "Çırçır Tepesi çöplüğe döndü" başlığıyla geçtiği haberin kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından, tepede önlem alındı. Duyarsız vatandaşların yoğun olarak gece saatlerinde ve hafta sonlarında ziyaret ettiği alanda bırakılan çöpler nedeniyle oluşan çevre kirliliği tepkilere neden olmuştu.

Tepedeki olumsuz görüntülerin önüne geçmek amacıyla yetkililer tarafından bölgeye beton bloklar yerleştirildi. Bu sayede araçla çıkışların sınırlandırılması ve gelişigüzel atık bırakılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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