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Çinli Yetkililer, Bilim ve Teknoloji İnovasyonu İçin Kredi Desteğini Artırma Çağrısı Yaptı

Çinli Yetkililer, Bilim ve Teknoloji İnovasyonu İçin Kredi Desteğini Artırma Çağrısı Yaptı
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Çin Merkez Bankası ve diğer hükümet birimleri, bilim ve teknoloji inovasyonunu desteklemek amacıyla kredi desteğini artırma konusunda çağrıda bulundu. Toplamda yaklaşık 400 milyar yuan'lık kredi sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Dosya Boyutu: 32.07MB

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1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Çin'de bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren üretim tesislerinden görüntüler

Çinli yetkililer, bilim-teknoloji inovasyonunu ve teknolojik dönüşümü desteklemek üzere kredi desteğini artırma çağrısında bulundu.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çinli yetkililer, bilim ve teknoloji inovasyonunu ve teknolojik dönüşümü desteklemek üzere kredi desteğini artırma çağrısında bulundu.

Yetkililer söz konusu çağrıyı, Çin Merkez Bankası ve diğer hükümet birimleri tarafından Pazartesi günü düzenlenen bir konferansta yaptı.

Bankalar, 15 Kasım itibarıyla 1.737 işletme ve proje için yaklaşık 400 milyar yuan (yaklaşık 55,62 milyar ABD doları) tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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