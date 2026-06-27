Çinli Robotik Şirketi Agibot, Taylandlı Vst Ecs Şirketiyle Ortaklık Anlaşması İmzaladı

BANGKOK, 27 Haziran (Xinhua) -- Çinli somutlaştırılmış yapay zeka şirketi AgiBot, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen bir ortaklık konferansında bilgi ve iletişim teknolojileri distribütörü VST ECS (Tayland) ile işbirliği yaptığını duyurdu. Şirketin bu adımı, yapay zekanın sunduğu akıllı çözümleri, iş dünyası ve günlük yaşamdaki tatbiki uygulamalarla birleştirme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

VST ECS (Tayland) CEO'su Somsak Pejthaveeporndej, perşembe günü yaptığı açıklamada AgiBot'un Tayland'daki marka stratejisini, önceki nesil robotik ve eski teknolojilerden ayıran unsurun, şirketin sadece ileri mühendisliğin bir vitrini olarak algılanmaktan çıkıp "gerçek iş uygulamalarına dönük bir yapay zeka platformu" haline gelmesi olduğunu söyledi.

Somsak, bunun, teknolojinin tam anlamıyla sahiplenilmesinden ziyade değer, çeviklik ve yatırım esnekliğini giderek daha fazla arayan Taylandlı kuruluşların mevcut öncelikleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Somsak, bu stratejinin iş ortaklarının pazara özel çözümler sunmasını sağlamanın ötesinde, yalnızca şirketin doğrudan satış ekibine bağlı kalmadan Tayland'ın robotik ekosisteminin büyümesini hızlandırmasının da beklendiğini söyledi.

AgiBot'un Ortadoğu ve Asya-Pasifik bölgesi başkanı Deng Feng ise Tayland'ın dijital dönüşüm konusunda ASEAN'ın en aktif pazarlarından biri olduğunu ve üretkenliği artıran teknolojilere yönelik güçlü bir talep gördüğünü belirtti.

İki şirket arasındaki işbirliğinin robot teknolojisinin ithalatının ötesine geçtiğini belirten Deng Feng, bunun yerine AgiBot'un gelişmiş yapay zeka sistemlerini ve "somutlaştırılmış yapay zeka" yeniliğini tanıtmayı hedeflediğini söyledi. Bu sayede Tayland'daki işletmelerin geleneksel endüstriyel robotlar döneminden, insanlarla sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilen yeni nesil akıllı robotlara geçişini hızlandırarak, tüm sektörlerde sınırsız verimlilik elde etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Çinli şirket, Taylandlı işletmelerin akıllı dönüşümlerini gerçekleştirmelerine ve verimlilik artışları elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla, iş ortağıyla birlikte optimize edilmiş ürün portföyleri ve senaryoya özel çözümler sunacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua