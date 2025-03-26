Çinli Xinfeng Şirketi Mısır'da 1,65 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

KAHİRE, 26 Mart (Xinhua) -- Çin sermayeli Xinfeng Mısır şirketi, üretim kompleksi kurmak üzere Mısır'ın Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel İdaresi ile arazi kullanım hakları anlaşması imzaladı.

Mısır kabinesinde yapılan açıklamaya göre salı günü imzalanan anlaşma kapsamında Xinfeng Mısır, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nin Ain Sokhna Entegre Bölgesi'nde 3,75 milyon metrekarelik bir üretim kompleksi inşa etmek üzere 1,65 milyar ABD doları yatırım yapacak.

İmza törenine aralarında Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Sanayi Bakanı Kamil el-Vezir ve Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Başkanı Velid Cemaleddin de bulunduğu Mısırlı yetkililer katıldı.

Beş yıl içinde iki aşamada tamamlanması planlanan komplekste 9 fabrika, bir katı atık arıtma atölyesi ve bir araştırma ve geliştirme ve eğitim merkezi bulunacak. Komplekste öncelikli olarak otomobil ve ulaşım parçaları, endüstriyel standart parçalar ve endüstriyel standart dışı parçalar üretilecek.

Xinfeng Mısır Yönetim Kurulu Başkanı Tian Haikui, 8.000 kişi için doğrudan istihdam yaratması beklenen üretim kompleksinin terminal endüstriyel ürün üretimine ve otomobil, mühendislik makineleri ve ev aletleri gibi yüksek katma değerli sektörlere odaklanacağını söyledi.

Tian, Xinhua'ya verdiği demecinde, "Bu, sadece Mısır'ın imalat sanayinin rekabet gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda çok sayıda istihdam fırsatı yaratacak, yerel becerileri geliştirecek ve Mısır'ın '2030 Vizyonu' hedefleriyle son derece uyumlu şekilde ihracat büyümesini teşvik edecek" dedi.