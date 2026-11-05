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Çinli şirketlerin yer aldığı Abu Dabi güneş projesi şebekeye bağlanmaya yaklaşıyor

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Çinli şirketlerin yer aldığı Abu Dabi güneş projesi şebekeye bağlanmaya yaklaşıyor
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BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin doğusundaki PV3 El Ecben Güneş Enerjisi Projesi'nde şebekeye bağlanma aşaması yaklaşıyor. İnşasında Çinli şirketlerin de yer aldığı 1,5 gigavat kapasiteli proje, düşük karbonlu enerjiye geçişte Çin-BAE ortaklığının güçlendiğini ortaya koyuyor.

ABU DABİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'nin doğusunda yer alan Abu Dabi PV3 El Ecben Güneş Enerjisi Projesi'nin şebekeye bağlanma aşaması yaklaşıyor.

İnşasında Çinli şirketlerin de yer aldığı 1,5 gigavat kapasiteli proje, düşük karbonlu enerjiye geçiş sürecinde Çin ile BAE arasındaki ortaklığın giderek güçlendiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Xinhua
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