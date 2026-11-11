Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çinli motosiklet üreticisi ZXMOTO'nun toplam üretimi kasımda 100.000 adede ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çinli motosiklet üreticisi ZXMOTO'nun toplam üretimi kasımda 100.000 adede ulaştı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli motosiklet üreticisi ZXMOTO, ilk seri üretim motosikletini Mart 2025'te banttan indirmesinin ardından kapasitesini artırdı. Şirketin toplam üretimi Temmuz 2025'te 10.000 adede ulaşırken, bu yılın kasım ayında 100.000 adede çıktı.

CHONGQİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çinli motosiklet üreticisi ZXMOTO, ilk seri üretim motosikletini Mart 2025'te banttan indirmesinden bu yana kapasitesini artırdı. Şirketin toplam üretimi Temmuz 2025'te 10.000 adede, bu yılın kasım ayında ise 100.000 adede ulaştı.

Kaynak: Xinhua
Antalya'daki COP31'de sanatçı ve sporcular liderlere somut adım çağrısı yaptı

Dünyanın gözü Antalya'dayken ünlü isimler ses yükseltti: Acil...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor

50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

Erdoğan'ın karşılamadığı liderden skandal adım! Tansiyon yükseliyor
İş adamı ticaret için gittiği ülkede kayboldu! 5 aydır tek ses yok

İş için gittiği ülkede sır oldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?

Erdoğan'ın söylediği tek kelime gülümsetti
Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Gece yarısı indirim geliyor! Rakam netleşti
Meteoroloji’den birçok il için sağanak uyarısı! İstanbul’da hafta sonuna dikkat

Önce lodos, sonra sağanak! İstanbul'da hava bir anda değişecek