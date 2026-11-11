Çinli motosiklet üreticisi ZXMOTO'nun toplam üretimi kasımda 100.000 adede ulaştı

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CHONGQİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çinli motosiklet üreticisi ZXMOTO, ilk seri üretim motosikletini Mart 2025'te banttan indirmesinden bu yana kapasitesini artırdı. Şirketin toplam üretimi Temmuz 2025'te 10.000 adede, bu yılın kasım ayında ise 100.000 adede ulaştı.

Kaynak: Xinhua