Çinli İşletmeler Yekaterinburg'da Ürünlerini Sergiledi
Çin, Yekaterinburg'da düzenlenen 9. Çin-Rusya Fuarı'nda elektromekanik ekipman, tarım, sağlık hizmetleri, dijital ekonomi ve yeni enerjili araçlar gibi sektörlerdeki ürünlerini tanıttı.
YEKATERİNBURG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çinli işletmeler, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen 9. Çin-Rusya Fuarı'nda elektromekanik ekipman, tarım, sağlık hizmetleri, dijital ekonomi ve yeni enerjili araçlar gibi sektörlerdeki ürünlerini sergiledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel