Çinli İşletmeler Yekaterinburg'da Ürünlerini Sergiledi

Çinli İşletmeler Yekaterinburg'da Ürünlerini Sergiledi
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Çin, Yekaterinburg'da düzenlenen 9. Çin-Rusya Fuarı'nda elektromekanik ekipman, tarım, sağlık hizmetleri, dijital ekonomi ve yeni enerjili araçlar gibi sektörlerdeki ürünlerini tanıttı.

YEKATERİNBURG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çinli işletmeler, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen 9. Çin-Rusya Fuarı'nda elektromekanik ekipman, tarım, sağlık hizmetleri, dijital ekonomi ve yeni enerjili araçlar gibi sektörlerdeki ürünlerini sergiledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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