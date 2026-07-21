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Çinli Havayolu Şirketleri 80 Ülkede 177 Kente Ulaşıyor

Çinli Havayolu Şirketleri 80 Ülkede 177 Kente Ulaşıyor
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Çinli havayolu şirketleri, 5 kıtada 80 ülkenin 177 kentine düzenli uluslararası uçuşlar düzenliyor. Yılın ilk yarısında uluslararası yolcu sayısı 40 milyonu aşarken, yerli üretim C919 modeli ilk uluslararası uçuşunu Beijing-Ulan Batur rotasında gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çinli havayolu şirketleri, 5 kıtanın 80 ülkesindeki 177 kenti düzenli uluslararası yolcu uçuşlarıyla birbirine bağlıyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi Başkan Yardımcısı Han Jun'un salı günü paylaştığı verilere göre, Çinli havayolu şirketleri an itibarıyla 1.000'in üzerinde düzenli uluslararası rota işletiyor. Han, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen uluslararası hava yolculuklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 40 milyonu aştığını bildirdi.

Çin üretimi büyük yolcu uçağı C919 da ilk uluslararası uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Air China, kısa süre önce C919'un 12 Ağustos itibarıyla Beijing-Ulan Batur rotasında seferlere başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua
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