Çinli CATL ve Stellantis İspanya'da Lityum Batarya Fabrikasının Temelini Attı

ZARAGOZA, 27 Kasım (Xinhua) -- Çinli batarya devi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL) ve çok uluslu otomobil üreticisi Stellantis, İspanya'nın kuzeydoğusundaki Aragon bölgesinde büyük bir lityum demir fosfat batarya fabrikasının temelini attı. Tesis, Çin'in ülkedeki en büyük sektörel yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor.

4,1 milyar euro (4,75 milyar ABD doları) tutarında yatırımla kurulacak tesis, tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışacak. 2026 yılı sonuna kadar üretime başlaması beklenen tesis, elektrikli araçlar için yılda 50 gigavat-saatlik lityum demir fosfat batarya üretecek.

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, temel atma töreninin İspanya'nın yeni enerjiye geçişi ve endüstriyel modernizasyonunda stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Hereu, projenin İspanyol ve Çinli ortaklar arasındaki güçlü güveni yansıttığını ve İspanya'nın Avrupa'nın elektrifikasyonu teşvik çabalarında kilit oyuncu rolünü vurguladığını ifade etti.