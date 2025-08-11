Çınarcık'ta 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası Büyükkatılım ile Gerçekleştirildi

Çınarcık'ta 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası Büyükkatılım ile Gerçekleştirildi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası, gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla büyük ilgi gördü. Açılış atışını yapan Belediye Başkanı Avni Kurt, turnuvada mücadele eden takımların önemine vurgu yaptı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Çınarcık Belediyesi ile Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası, yoğun ilgi gördü.

Karpuzdere Mahallesi'ndeki Nilgün Gökhan Kurşunlugil Çocuk Parkı'nda yapılan turnuvada farklı yaş kategorilerinde mücadeleler gerçekleşti. Açılış atışını yapan Belediye Başkanı Avni Kurt, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemini vurguladı.

Büyük Erkekler kategorisinde "Öylesine Geldik", Yıldız Erkeklerde "Beyaz Zenciler", Genç Erkeklerde ise "Teşvikiyegücü" takımları birinci oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kırıcı tarafından verildi.

Belediye yetkilileri, turnuvanın her yıl geleneksel olarak düzenleneceğini bildirdi.

