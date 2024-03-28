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Çin, Yeşil ve Düşük Karbonlu Kalkınmayı Hedefliyor

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BOAO, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in yeşil ve düşük karbonlu kalkınmasının ekonomik büyümede devasa bir artış yaratacağını ve her yıl 10 trilyon yuanlık (yaklaşık 1,4 trilyon ABD doları) bir yatırım ve tüketim pazarını besleyeceğini belirtti.

Zhao, Perşembe günü Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı'nın açılış törenindeki konuşmasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in yeşil kalkınma hedefine bağlı kalacağını söyleyen Zhao, yeşil kalkınmanın Çin'deki yüksek kaliteli kalkınmanın belirleyici özelliği olduğunu ifade etti.

Günümüzde dünyadaki kurulu fotovoltaik enerji üretim kapasitesinin neredeyse yarısının Çin'de bulunduğunu vurgulayan Zhao, dünyadaki yeni enerjili araçların yarısından fazlasının Çin'de kullanıldığını ve dünyada yeni ağaçlandırılmış alanlardaki büyümenin dörtte birinin de Çin'de gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Zhao, "Yeşil ve düşük karbonlu ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etme çabalarını hızlandırıyoruz. 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını nihai zirve noktasına çıkarıp, 2060 yılına kadar da karbon nötr olma hedefine ulaşmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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