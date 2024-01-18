Çin, yeni enerjili araçların tüketimini artırmak için politikalarını optimize edecek

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin, yeni enerjili araçların tüketimini artıran ve yüksek kaliteli gelişimini ilerleten politikaları optimize etmeye yönelik çabalarına hız verecek.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Jin Xiandong, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, yeni enerjili araçların tüketimini teşvik etmeye yönelik politika ve önlemlerin optimizasyonunun hızlandırılacağını duyurdu.

Jin, komisyonun kırsal bölgelerde yeni enerjili araçların gelişimini güçlendireceğini ve ilgili departmanlarla birlikte kamu sektöründeki araçların elektrifikasyonunu teşvik edeceğini belirtti.

Yeni enerjili araç sektöründeki bilim ve teknoloji inovasyonunun da hızlandırılacağını kaydeden Jin, Çinli otomobil firmalarının inovasyondaki lider rolü daha fazla ön plana çıkarılarak, yeni enerjili araç sektörünün rekabet gücünün artırılacağını sözlerine ekledi.

Jin, komisyonun yüksek kaliteli şarj altyapı sistemini kurmaya devam ederken bir yandan da sistemin işletim ve hizmetlerini optimize etme taahhüdünde bulunduğunu dile getirdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, 2023 yılında yeni enerjili araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 35,8 artarak 9,58 milyon adede, satışları ise yüzde 37,9 artarak 9,49 milyon adede yükseldi.

Geçtiğimiz yıl yeni enerjili araç ihracatı yüzde 77,6 artarak 1,2 milyon adedi aştı.