Çin'in Yazılım Sektörünün Gelirleri 2025'te Yüzde 13,2 Arttı

Çin'in yazılım sektörü, 2025 yılında gelir açısından yüzde 13,2 artışla 15,48 trilyon yuanı geçerken, bilişim teknolojisi hizmetleri alt sektörü de yüzde 14,7 büyüme gösterdi. Bulut bilişim ve büyük veri hizmetleri gelirleri ise önemli bir artış yaşadı.

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in yazılım sektörü, 2025 yılında hızlı bir büyüme kaydederek gelir açısından çift haneli büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilerine göre sektörün toplam karı, 2025'te geçen yıla göre yüzde 13,2 artarak 15,48 trilyon yuanı (yaklaşık 2,22 trilyon ABD doları) aşarken, sektörün toplam geliri yüzde 7,3 artışla 1,88 trilyon yuana ulaştı.

Bilişim teknolojisi hizmetleri alt sektörüyse bir önceki yıla göre yüzde 14,7 artışla 10,64 trilyon yuan gelir getirdi. Özellikle bulut bilişim ve büyük veri hizmetlerinin birleşik geliriyse yüzde 13,6 artarak 1,62 trilyon yuana yükseldi.

Veriler bilgi güvenliğine ilişkin ürün ve hizmetlerinden elde edilen gelirin bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artışla 223,5 milyar yuana yükseldiğini de gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
