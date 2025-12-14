Haberler

Çin, Yatırımlardaki Büyümeyi İstikrara Kavuşturmak İçin Bir Dizi Önlem Alacak

Güncelleme:
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, gelecek yıl yatırım büyümesini sağlamlaştırmak amacıyla devlet yatırım fonlarından yararlanacak ve merkezi bütçe yatırımlarını artıracak. Özel yatırımları canlandırma ve hizmet tüketimini artırma gibi hedeflerle yeni politikalar geliştirilecek.

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, gelecek yıl yatırım büyümesini istikrara kavuşturmak için bir dizi önlem alınacağını duyurdu.

Komisyon cumartesi günü düzenlenen bir çalışma konferansında yaptığı açıklamada, bu önlemler kapsamında çeşitli devlet yatırım fonlarından yararlanılacağını, merkezi bütçe yatırımlarının makul ölçüde artırılacağını ve yeni politika temelli finansal araçların kullanımına devam edileceğini bildirdi.

Komisyon ayrıca, gelecek yıl özel yatırımları canlandırmak, tüketim malları takas programlarının uygulanmasını iyileştirmek, hizmet tüketimini artırmak, yeni büyüme motorları geliştirmek ve yüksek standartlı açılımı genişletmek için adımlar atılacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
