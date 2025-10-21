Çin, Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Çalıştayı ile Küresel İşbirliğini Güçlendirecek

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, yapay zeka gibi modernleşmenin faydalarını tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak ve Çin'in tarzı modernleşmenin başarıları yoluyla dünyanın kalkınmasına yeni fırsatlar sunmak üzere tüm taraflarla derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında aynı gün başkenti Beijing'de başlayan 3. Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Çalıştayı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Çalıştayı'na birkaç kez ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Guo, bunun Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Konusunda Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi ve Herkes İçin İyi ve Yararlı Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Eylem Planı hakkındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı'nı uygulamaya yönelik sonuç odaklı bir adım olduğunu söyledi. Guo, yapay zeka gelişimini herkes için iyi ve yararlı hale getirme ve yapay zekanın küresel yönetişimi konusunda görüşmeler yapmak üzere diğer ülkelerden temsilcilerin çalıştaya davet edildiğini ifade etti.

Guo, Çin'in çalıştay çalışmasına ev sahipliği yapmasının, büyük bir ülke olarak güvenilirliğini ve sorumluluğunu gösterdiğini ve övgüyle karşılandığını söyledi.

Guo, "Çalıştay aracılığıyla yapay zeka gibi modernleşmenin faydalarını tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak ve Çin'in tarzı modernleşmenin başarıları yoluyla dünyanın kalkınmasına yeni fırsatlar sunmak üzere tüm taraflarla derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.