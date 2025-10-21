Haberler

Çin, Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Çalıştayı ile Küresel İşbirliğini Güçlendirecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, yapay zeka gibi modernleşme süreçlerinin faydalarını dünya ile paylaşarak küresel kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor. 3. Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Çalıştayı'nın başkent Beijing'de başladığını duyurdu.

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, yapay zeka gibi modernleşmenin faydalarını tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak ve Çin'in tarzı modernleşmenin başarıları yoluyla dünyanın kalkınmasına yeni fırsatlar sunmak üzere tüm taraflarla derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında aynı gün başkenti Beijing'de başlayan 3. Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Çalıştayı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Çalıştayı'na birkaç kez ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Guo, bunun Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Konusunda Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi ve Herkes İçin İyi ve Yararlı Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Eylem Planı hakkındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı'nı uygulamaya yönelik sonuç odaklı bir adım olduğunu söyledi. Guo, yapay zeka gelişimini herkes için iyi ve yararlı hale getirme ve yapay zekanın küresel yönetişimi konusunda görüşmeler yapmak üzere diğer ülkelerden temsilcilerin çalıştaya davet edildiğini ifade etti.

Guo, Çin'in çalıştay çalışmasına ev sahipliği yapmasının, büyük bir ülke olarak güvenilirliğini ve sorumluluğunu gösterdiğini ve övgüyle karşılandığını söyledi.

Guo, "Çalıştay aracılığıyla yapay zeka gibi modernleşmenin faydalarını tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak ve Çin'in tarzı modernleşmenin başarıları yoluyla dünyanın kalkınmasına yeni fırsatlar sunmak üzere tüm taraflarla derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.