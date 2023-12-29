Çin, Yabancı Yatırım Çekmek İçin Önlem Paketi Hazırlıyor

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin, yabancı yatırım çekme çabalarını artırmak için 2024 yılında bir önlem paketi hazırlayacak.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun yabancı yatırım kullanımı ve dışa yönelik yatırım departmanı başkanı Zheng Chiping, Çin'in yabancı işletmelerin ülkeye yatırım yaparken karşılaştıkları mevcut sorunları çözmek için çalışacağını ifade etti.

Zheng, Xinhua ile yaptığı söyleşide, Çin'in imalat sektöründeki yabancı yatırımlara yönelik tüm kısıtlamaları kaldıracağını ve hizmet sektörünü dışa açmaya devam edeceğini belirtti.

Resmi verilere göre, Çin anakarasına yapılan doğrudan yabancı yatırımlar yılın ilk 11 ayında 1,04 trilyon yuan (yaklaşık 146,53 milyar ABD doları) olarak gerçekleşerek, dünya genelinde sınır ötesi yatırımların durgun seyrettiği bir ortamda tarihsel olarak yüksek bir seviyede kaldı.