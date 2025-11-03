Çin, Vizesiz Transit Programını Genişletiyor

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi (NIA), Çin'in dışa açılma politikasını derinleştirme çabalarının bir parçası olarak ülkenin 240 saatlik (10 günlük) vizesiz transit programının Guangdong eyaletinde beş yeni giriş noktasını kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

NIA tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre yeni kapsama alınan giriş noktaları arasında Guangzhou'daki üç liman ile Zhuhai'nin Hengqin bölgesi ve Zhongshan yer alıyor. Ayrıca Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü ve Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Ekspres Demiryolu'nun Batı Kowloon İstasyonu da programa dahil edildi.

Çarşamba günü yürürlüğe girecek olan yeni politika, 240 saatlik vizesiz transit geçişe uygun limanların toplam sayısını 60'tan 65'e çıkaracak.

NIA'ya göre, belirli kriterleri karşılayan 55 uygun ülkeden gelen yolcular, 24 eyalet düzeyindeki bölgedeki 65 limandan herhangi biri üzerinden Çin'e girebilir ve üçüncü bir varış noktasına gitmeden önce vizesiz olarak 240 saate kadar ülkede kalabilir.