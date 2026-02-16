Haberler

Çin, 17 Şubat'tan İtibaren Kanada ve İngiltere Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Uygulayacak

Güncelleme:
Çin, Kanada ve İngiltere umumi pasaport sahibi vatandaşlarına vize muafiyeti uygulayacak. Bu düzenleme ile, vatandaşlar iş, turizm ve aile ziyaretleri gibi nedenlerle 30 gün boyunca Çin'e vizesiz girebilecek.

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin, sınır ötesi seyahati daha da kolaylaştırmak amacıyla vize muafiyeti politikasını 17 Şubat 2026 tarihi itibarıyla, umumi pasaport sahibi Kanada ve İngiltere vatandaşlarını içerecek şekilde genişletme kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada bu iki ülkenin umuma mahsus pasaporta sahip vatandaşlarının, iş, turizm, aile ve arkadaş ziyaretleri, değişim programları ve transit geçiş amaçlı olarak Çin'e vizesiz giriş yapıp ülkede 30 güne kadar kalabileceklerini söyledi.

Sözcü uygulamanın 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
