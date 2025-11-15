Haberler

Çin ve Tayland Arasındaki İlişkiler Derinleşiyor

Güncelleme:
Çin Başbakanı Li Qiang, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ile Beijing'de gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirme ve ikili ticaret hacmini genişletme konularında kararlılıklarını vurguladı. Tayland Kralı da Çin ile ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ortak çabaları desteklediklerini belirtti.

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua ile bir araya geldi.

Li, cuma günkü görüşmede Çin ve Tayland'ın birbirlerine aile kadar yakın olduğunu belirterek, Tayland ile üst düzey ilişkileri sürdürmeye, iyi komşuluğu ve dostluğu pekiştirmeye, birbirlerini kararlılıkla desteklemeye, her alanda fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye ve ortak geleceğe sahip Çin-Tayland topluluğunun inşasında yeni sonuçlar elde etmeye ve iki halka daha fazla fayda sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

İki ekonominin birbirini tamamlayıcı doğasına dikkat çeken Li, Tayland'la ikili ticaret ve karşılıklı yatırımların hacmini genişletmeye, yeşil ekonomi, yapay zeka ve havacılık gibi gelişen yeni alanlarda işbirliğini artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Li, iki ülke arasındaki coğrafi yakınlık ve kültürel benzerlikler göz önüne alındığında, kültür ve turizm gibi alanlardaki etkileşim ve işbirliğini derinleştirmenin, iki halk arasındaki dostluğun temellerini güçlendireceğini belirtti.

Tayland kralı ise iki ülke arasında köklü bir dostluk ilişkisi bulunduğunu, çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin verimli sonuçlar ürettiğini ve daha geniş imkanlar vaat ettiğini kaydetti.

Çin'in son yıllarda ekonomik ve sosyal kalkınmada kaydettiği büyük başarıları takdirle karşıladıklarını belirten Tayland kralı, ülkesinin Çin'le dostane ilişkilerini güçlendirmeye, tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve ortak kalkınma yolunda birlikte ilerlemeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
