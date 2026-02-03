Haberler

Beijing'de Çkp ve Çin Kuomintang Partisi Ev Sahipliğinde Taiwan Konulu Forum Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Komünist Partisi ve Kuomintang Partisi'nin ortaklaşa düzenlediği forumda, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki etkileşim ve işbirliğinin geleceği ele alındı. Forumda, iki partinin temsilcileri ve çeşitli alanlardan uzmanlar bir araya gelerek ortak politikaların önemini vurguladı.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) ve Çin Kuomintang Partisi'ne yakın araştırma enstitülerinin ortaklaşa düzenlediği düşünce kuruluşları forumu, "Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında etkileşim ve işbirliğinin geleceği" temasıyla başkent Beijing'de düzenlendi.

Salı günü düzenlenen forumda, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasından 100'ün üzerinde katılımcı bir araya geldi. Foruma her iki partinin düşünce kuruluşları üyelerinin yanı sıra turizm, sanayi, bilim, teknoloji, sağlık ve çevre koruma gibi alanlardan temsilci ve uzmanlar da katıldı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Taiwan Çalışma Ofisi Başkanı Song Tao açılış töreninde yaptığı konuşmada forumu, iki parti liderlerinin paylaştığı mesajların özünü hayata geçirmek üzere atılmış somut bir adım diye niteledi.

Song, iki partinin, 1992 Mutabakatı'nın ortak siyasi zeminini savunma ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkma konusundaki kararlı duruşunu sürdürmesi ve ortaklaşa Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin doğru yönde gelişimine yön vermesi gerektiğini belirtti.

"Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçılara ve onların suç ortaklarına karşı kararlı adımlar atılacağını vurgulayan Song, dış güçlerin "Çin'i kontrol altında tutmak amacıyla Taiwan'ı kullanma" girişimlerine müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

Çin Kuomintang Partisi Başkan Yardımcısı Hsiao Hsu-tsen ise Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki insanların Çin ulusundan olduğunu ve Çin ulusunun yeniden canlanması için birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Hsiao, 1992 Mutabakatı'nı savunmak ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkmak şeklindeki ortak siyasi zeminde, iki tarafın, karşılıklı faydayı gözetmesi, ortak refahı teşvik etmesi ve barışçıl kalkınmayı ileriye taşıması temennisini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Epstein-Rothschild yazışmalarında tüyler ürperten Hitler detayı

Epstein dosyasında tüyler ürperten Hitler detayı