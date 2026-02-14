Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Münih'te Sırbistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Münih'te Sırbistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya gelerek ikili ilişkileri güçlendirme ve işbirliğini derinleştirme niyetlerini dile getirdi.

MÜNİH, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Cuma günü gerçekleşen görüşmede taraflar, küresel belirsizliklerin arttığı bir ortamda sarsılmaz dostluklarını güçlendirme ve işbirliğini derinleştirme taahhüdünde bulundu.

Wang, yakın üst düzey etkileşimi sürdürmek, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmak ve karşılıklı temel çıkarlarını korumada birbirlerini kararlılıkla desteklemek üzere Sırbistan'la çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Wang, Macaristan-Sırbistan demiryolunun sorunsuz işleyişinin sağlanması ve ikili serbest ticaret anlaşmasının faydalarının en üst düzeye çıkarılması da dahil olmak üzere tatbiki işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Vucic ise Wang'dan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e içten selamlarını iletmesini istedi. Xi'nin 2024 yılında Sırbistan'a yaptığı başarılı ziyaretin ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdığını hatırlatan Vucic, Sırbistan'ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunmasında verdiği destekten dolayı Çin'e teşekkür etti.

Tek Çin ilkesine olan sıkı bağlılıklarını ve ulusal yeniden birleşme konusunda Çin'in adil tutumuna verdikleri kararlı desteği yineleyen Vucic, Çin'in temel çıkarlarıyla ilgili tüm konularda desteklerinin süreceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt

Siyasete girecek mi? İddialara net yanıt verdi
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu

Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu…

Usta oyuncu sağlık durumunu açıkladı