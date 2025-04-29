Çin ve Rusya BRICS Çerçevesinde İşbirliğini Güçlendirecek

RİO DE JANEİRO, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS'in kurucu üyeleri olan Çin ve Rusya'nın, BRICS çerçevesindeki koordinasyonu güçlendirmesi ve gelişmekte olan ülkeler ve yükselen ekonomiler arasındaki birlik ve işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, pazartesi günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Wang, iki ülkenin, iki ülke lideri arasında varılan önemli uzlaşıyı sürekli şekilde uygulamak ve farklı işbirliği alanlarında somut sonuçlar elde etmek üzere birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Lavrov ise Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda elde ettiği zaferin ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda elde edilen zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle anma etkinlikleri düzenlenmesi ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinin derinleştirilmesinde birbirlerine destek olmak üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.