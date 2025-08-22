Çin ve Pakistan'dan Stratejik Diyalog Toplantısı

İSLAMABAD, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog toplantısının 6. turuna eş başkanlık etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Wang, perşembe günü düzenlenen toplantıda iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin ile Pakistan arasındaki her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortaklığının istikrarlı şekilde ilerlediğini ve her zamankinden daha fazla stratejik önem kazandığını söyledi. Wang, temmuz ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstlenen, gelişmekte olan ülkeler için adaleti savunan ve uluslararası statüsünü ve etkisini artıran Pakistan'ı tebrik etti.

Pakistan'ın temel olarak iç ve dış zorluklara karşı koyma yeteneğini güçlendirmek üzere ekonomisini geliştirmesi ve ulusal gücünü sağlamlaştırmasını desteklediklerini söyleyen Wang, çok taraflı ticaret sistemini korumak ve tek taraflı zorbalığa karşı çıkmak üzere iki tarafın birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

İkili diyaloğun zamanlamasının doğru olduğunu belirten Dar ise bu durumun, iki ülke arasındaki sağlam dostluğu somut şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Çin ile dostane ilişkilerin, Pakistan'ın dış politikasında temel taşı niteliği taşıdığını ve ülke genelinde ortak bir anlayış olduğunu ifade eden Dar, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dönem başkanı olan Çin'e çalışmalarında tam olarak destek vermeye devam edeceklerini ve Tianjin zirvesinin başarılı şekilde gerçekleştirilmesini ortaklaşa destekleyeceklerini belirtti.

Ortak geleceğe sahip bir Pakistan-Çin topluluğunun inşasını kararlılıkla destekleyeceklerini kaydeden Dar, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni de destekleyeceklerini ifade etti.

Terörün her biçimiyle mücadele etmek üzere her türlü çabayı göstereceklerini belirten Dar, Pakistan'daki Çinli kurumlar ve personelin güvenliğini sağlamak için de tüm önlemleri alacaklarını vurguladı.

İki taraf, ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.