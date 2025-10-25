Haberler

Çin ve Mali, Diplomatik İlişkilerin 65. Yıldönümünü Kutladı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Mali Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümü dolayısıyla birbirlerine kutlama mesajları gönderdi. İki bakan, karşılıklı destek ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, cumartesi günü iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümü dolayısıyla birbirlerine kutlama mesajları gönderdi.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi de olan Wang, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 65 yılda Çin ve Mali halklarının bağımsız kalkınma yollarını izlemede birbirlerini kararlılıkla desteklediğini, ekonomik ve sosyal kalkınmada verimli bir işbirliği yürüttüğünü ve Küresel Güney'de birlik ve kalkınmayı teşvik etmek için omuz omuza çalıştığını söyledi. Wang, iki tarafın sevinç ve kederi paylaşan gerçek kardeşler ve ortaklar olduğunu kaydetti.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Mali Devlet Başkanı Assimi Goita arasında iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulması konusunda varılan mutabakatı hayata geçirmek, dostane ilişkileri sürdürmek ve işbirliğini derinleştirmek için Diop ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Wang, bu sayede Çin ve Mali halkları arasındaki kalıcı dostluğa yeni katkılar sunulacağını ifade etti.

Diop ise diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 65 yıl boyunca Mali-Çin ilişkilerinin uluslararası çalkantılardan başarıyla geçtiğini ve derinleşmeye devam ettiğini belirterek, ikili işbirliğinin samimi, sağlam, dostane, karşılıklı fayda sağlayan ve canlılık dolu olduğunu ve her iki ülke halkına da geniş kapsamlı faydalar sağladığını sözlerine ekledi.

İki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatı uygulamak ve ikili ilişkilerin gelişimindeki yeni fırsatları somut eylemlere dönüştürmek için Çin tarafıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Diop, Mali ve Çin arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin daha da sağlamlaştırılması, iki halkın refahının artması ve her iki ülkenin refahına katkıda bulunması temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
