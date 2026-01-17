Haberler

Çin Başbakan Yardımcısı: Çin ve Kanada İstikrarlı, Sağlam ve Sürdürülebilir İkili Ticari İlişkileri Teşvik Etmeli

Güncelleme:
BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin ile Kanada'nın ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir şekilde gelişimini teşvik etmek için ortak çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, Çin'in başkenti Beijing'de Kanada Başbakanı Mark Carney ile birlikte katıldığı Çin-Kanada Ticaret ve Yatırım Yemeği'nde bir konuşma yaptı.

He iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatın stratejik rehberliği altında Çin ve Kanada'nın karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama, kazan-kazan işbirliği ve karşılıklı başarı ilkelerine bağlı kalarak ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimini birlikte desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in yüksek standartlı dışa açılımı genişletme ve kaliteli yeni üretici güçleri sürekli geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirten He, Kanada da dahil olmak üzere tüm ülkelerle işbirliği yaparak yeni işbirliği alanları oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Çin'in Kanada'nın en büyük ikinci ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken Carney ise Çin ile üst düzey etkileşimlerin artırılması, ekonomik ve ticari işbirliği gibi alanlardaki diyalog mekanizmalarının etkin biçimde kullanılması ve ticaret, tarım, enerji ile diğer sektörlerde işbirliğinin ilerletilmesine hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
