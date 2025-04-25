Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım
Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir

Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde adını finale yazdırdı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı

Çin ve İsviçre'den Küresel Ticaret İşbirliği Mesajı

Çin ve İsviçre'den Küresel Ticaret İşbirliği Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile yaptığı görüşmede, küreselleşmenin zorlukları karşısında çok taraflılık ve serbest ticaretin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de İsviçre Federal Konsey Üyesi ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günü gerçekleşen görüşmede çok taraflılığın ve serbest ticaretin sıkı destekçileri olan Çin ve İsviçre'nin, küreselleşmenin tersine çevrilmesi sürecinin yarattığı zorlukların üstesinden gelmek, tüm ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını korumak ve uluslararası ekonomik ve ticari düzenin yanı sıra uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları korumak üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Daha fazla İsviçreli işletmenin Çin'de yatırım yapmasını ve iş kurmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Wang, İsviçre'nin de Çin sermayeli işletmelere açık, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamaya devam etmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Cassis ise akılcı ve pragmatik bir tutumla Çin ile işbirliğini güçlendirmeye ve ikili serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakereleri hızlandırmaya istekli olduğunu ifade etti. Cassis, uluslararası toplumun çok taraflılığı ve serbest ticareti savunmak için el ele vermesi gerektiğini söyledi.

İki taraf, Ukrayna meselesi ve Ortadoğu'daki durum gibi konularda da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.