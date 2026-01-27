Çin: İngiltere Başbakanı Starmer'ın Çin Ziyareti Sırasında Ticaret ve Yatırım Anlaşmaları Bekleniyor

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Çin'e yapacağı ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğine yönelik bir dizi anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini açıkladı.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada, imzalanması planlanan anlaşmaların ikili ekonomik ve ticari işbirliğinde yeni büyüme fırsatları yaratacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çin, İngiltere ile ekonomik ve ticari işbirliğine büyük önem vermekte olup, resmi ziyaretin yanı sıra Çinli ve İngiliz girişimcilerin gerçekleştireceği toplantıdan doğacak ekonomik ve ticari işbirliği fırsatlarına hazırlanmak için İngiltere ile aktif olarak çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Çinli ve İngiliz şirketlerin büyük ilgi gösterdiği söz konusu toplantıya 100'den fazla şirketin kayıt yaptırdığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada Starmer'ın, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine 28-31 Ocak tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacağını belirtmişti.