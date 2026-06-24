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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Güney Afrika Devlet Başkanı Yardımcısı ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Güney Afrika Devlet Başkanı Yardımcısı ile Görüştü
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Beijing'de Güney Afrika Devlet Başkanı Yardımcısı Paul Mashatile ile bir araya geldi. Görüşmede ikili işbirliği, BRICS ve G20 çerçevesinde uluslararası koordinasyon ele alındı.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de Güney Afrika Devlet Başkanı Yardımcısı Paul Mashatile ile bir araya geldi.

Han salı günü gerçekleşen görüşmede, Mashatile ile mart ayında Çin-Güney Afrika İkili Komisyonu'nun dokuzuncu genel oturumuna eş başkanlık yaptıklarını hatırlatarak, toplantının her açıdan başarılı geçtiğini söyledi.

Han, iki tarafın, iki ülke liderlerinin vardığı önemli ortak mutabakatları daha iyi uygulaması, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmesi, tatbiki işbirliğini güçlendirmesi ve toplantıda varılan sonuçların uygulanmasında daha fazla ilerleme kaydedilmesi yönünde çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Han, BRICS ve G20 üyeleri olan Çin ve Güney Afrika'nın, uluslararası koordinasyonu güçlendirmesi ve küresel ekonomik yönetişimin iyileştirilmesinde ortaklaşa olumlu rol üstlenmesi gerektiğini de ifade etti.

Mashatile ise Güney Afrika'nın her zaman Çin ile karşılıklı siyasi güveni derinleştirme ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini geliştirme kararlılığını sürdürdüğünü dile getirdi.

Tek Çin politikasına bağlı olduklarını kaydeden Mashatile, temel çıkarlarını koruma konusunda birbirlerine destek olmak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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