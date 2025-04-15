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Çin ve Fransa Medyası Arasında İşbirliği Derinleşiyor

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Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve Figaro Grubu Genel Müdür Yardımcısı Jean-Luc Breysse, iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, başkent Beijing'de Fransız Figaro Grubu'nun Genel Müdür Yardımcısı Jean-Luc Breysse ile bir araya geldi, 14 Nisan 2025.

Fu ve Breysse görüşmede iki kurum arasındaki iyi işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Çin ve Fransız halklarının birbirini daha iyi tanımasına ve dostluklarını güçlendirmesine yardımcı olmak üzere işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı. (Fotoğraf: Li Tao/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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